Un drone termico ha localizzato il cinquantaduenne scomparso sul Mafariello

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Un drone termico ha localizzato il cinquantaduenne rimasto bloccato per ore tra i boschi del Mafariello. L’apparecchiatura in uso ai caschi rossi ha generato le coordinate condivise all’elicottero . Il salvataggio ha visto il coinvolgimento di squadre specializzate e l’uso di tecnologie avanzate, con una pronta mobilitazione e un coordinamento efficiente delle operazioni di soccorso. Oltre ai Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, sono intervenuti anche i colleghi del Comando di Benevento, i Carabinieri di San Martino Valle Caudina, il 118, e il personale specializzato dei Vigili del Fuoco di altri comandi tra cui (S.A.F.), (T.A.S.) e (S.A.P.R.). Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti per il salvataggio dell’ uomo di circa 52 anni, disorientato e in difficoltà sul Monte Mafariello, nel comune di San Martino Valle Caudina. Le ricerche sono state avviate alle 18:00 circa, a seguito della segnalazione di un uomo disperso. Le operazioni di ricerca, complesse e impegnative a causa delle difficoltà del terreno, sono proseguite durante tutta la notte e fino al pomeriggio di oggi.

Grazie all’intenso lavoro dei soccorritori, supportati da un elicottero dei Vigili del Fuoco, l’uomo è stato finalmente localizzato e tratto in salvo nel pomeriggio di oggi. Il 52enne, è stato recuperato in sicurezza e trasportato in un luogo sicuro