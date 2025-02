Cani molecolari ed un elicottero per cercare tracce dell’ottantenne scomparso

PAROLISE- Cani molecolari ed un elicottero in azione per trovare tracce di Raffaele Petroccione, l’ottantunenne scomparso dal pomeriggio di ieri a Parolise. L’anziano, originario di Fontanarosa, si è allontanato dalla Rsa dove era ospite. La Prefettura di Avellino ha attivato, come avviene in questi casi, il piano provinciale per le persone scomparse. Nella stessa giornata di oggi ci sono stati già due riunioni operative per aggiornare lo stato delle ricerche dell’anziano. Come sempre avviene in questi casi sono scandagliati i terreni e i pozzi nelle vicinanze della zona dove è stata segnalata la scomparsa. Attivo gia’ da ieri un campo mobile dei caschi rossi per coordinare dal posto gli interventi di ricerca.