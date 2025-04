Francesca, la funzionaria ONU irpina che denuncia il “genocidio” di Gaza

ARIANO IRPINO- Bandita da Israele per le sue dichiarazioni post 7 ottobre, avversata da tutti i network che la bollano come antisemita ma nel contempo tra le voci più impegnate a denunciare “il genocidio di Gaza”. L’ultima intervista, quella rilasciata qualche giorno fa a “L’Unità” in cui ha stigmatizzato il silenzio dell’Europa e dell’Italia per quello che avviene a Gaza. Lei è Francesca Albanese, originaria di Ariano Irpino, Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi. Nelle ultime settimane Francesca Albanese ha ricevuto il premio Dries van Agt 2025 presentato da The Rights Forum, l’organizzazione internazionale per i diritti umani con sede all’Aia. Si legge nella motivazione ufficiale del premio assegnato alla giurista irpina: “Le sue analisi incisive e i suoi principi incrollabili la rendono una delle voci più influenti a sostegno dei diritti dei palestinesi. Mentre altri si nascondono dietro termini come “complessità”, lei parla chiaro: Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. La sua conclusione non è un’opinione, ma si basa sul diritto internazionale e su prove raccolte con cura.” Francesca Albanese, come si legge nel profilo sul portale di Festival della Letteratura è un ricercatrice affiliata presso l’Institute for the Study of International Migration presso la Georgetown University, Francesca Albanese, classe 1977, è una giurista e accademica italiana, specializzata in diritti umani e questioni relative ai rifugiati nel mondo arabo. Ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa e un Master in Diritti Umani presso la School of Oriental and African Studies (Soas) di Londra. Dal 2022 è la prima donna ad aver ricoperto l’incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite per le violazioni dei diritti umani commessi nei territori palestinesi occupati dal 1967.

Nonostante l’opposizione di Stati Uniti e Israele, la Special Rapporteur delle Nazioni Unite per i diritti umani dei Palestinesi nei territori occupati da Israele Francesca Albanese è stata riconfermata nell’incarico.