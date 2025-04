Montefredane, il sindaco Ciro Aquino lancia un appello contro il vandalismo

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha deciso di intervenire fermamente contro gli atti di vandalismo che stanno danneggiando il patrimonio pubblico del comune. Con un post sui social, il primo cittadino ha lanciato un nuovo appello rivolto sia ai giovani che alle famiglie, chiedendo una presa di coscienza collettiva per fermare questi gesti di inciviltà.

“Chi continuerà a danneggiare il patrimonio pubblico sarà perseguito e punito. Si tratta di una forma di inciviltà intollerabile, che non può e non deve più essere sopportata”, ha dichiarato Aquino, sottolineando la gravità dei recenti episodi di danneggiamento, come lo scavalcamento del cancello del Castello e i danni alle porte interne e all’impianto di illuminazione. “Ancora più preoccupante, ha continuato il sindaco, è stato il vandalismo che ha colpito le porte dei bagni del parco pubblico”.

Il sindaco ha poi chiesto un impegno concreto da parte delle famiglie: “È fondamentale educare e persuadere i ragazzi a rifiutare gesti di vandalismo tanto gravi quanto insensati.”

Per contrastare questi atti, Aquino ha annunciato provvedimenti immediati. “Ho già dato disposizione all’Ufficio Tecnico per l’installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza”, ha affermato. Inoltre, è stato informato il Comandante della Stazione dei Carabinieri, che si sta attivando per garantire il controllo delle aree più a rischio”.

“Non possiamo vanificare gli sforzi che stiamo compiendo per rendere il nostro paese più moderno e vivibile”, ha concluso il sindaco, invitando tutti i cittadini a unirsi nell’impegno di difendere e custodire il patrimonio comune, per costruire un ambiente più sicuro e rispettoso per le generazioni future.