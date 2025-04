A Venticano Lucia e Simona si promettono amore

Ieri, la sala consiliare del Comune di Venticano ha ospitato una cerimonia di grande significato che ha unito in matrimonio Lucia Iarrobino e Simona Borriello. L’emozione e la felicità erano palpabili, mentre la coppia celebrava il loro amore in un ambiente istituzionale, ma allo stesso tempo carico di valore simbolico. Il sindaco Arturo Caprio, che ha officiato la cerimonia, ha dato il suo benvenuto a tutti i presenti, sottolineando l’importanza di questo evento per la comunità.

La cerimonia è stata ricca di emozioni, con amici e familiari che hanno voluto essere al fianco di Lucia e Simona in questo giorno speciale. Lucia e Simona, visibilmente emozionate, hanno ricevuto gli auguri di tutti i presenti, che hanno condiviso con loro questo momento di grande significato.

A conclusione della cerimonia, un brindisi ha celebrato la nuova unione, con tutti i partecipanti che hanno augurato a Lucia e Simona un futuro comune ricco di felicità, comprensione e condivisione.

Il sindaco Arturo Caprio ha espresso la sua gioia per questo evento, dichiarando: “Per me è stata una gioia, in quanto sono ragazze che conosco e che considero meritevoli. Per il Comune di Venticano è un orgoglio, perché questa è stata la prima unione civile che ho celebrato. È stata una grande gioia in un clima sereno e gioioso”.