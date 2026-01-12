Frana sulla Sp 88 avanza, strada chiusa: domani nuovo vertice in Prefettura

CONTRADA- La frana sulla Sp 88 avanza di altri due metri e mezzo e arriva la decisione più drastica: la chiusura della strada in entrambi i lati. Una situazione di emergenza in continua evoluzione quella della strada ceduta per diversi metri in località Cretazzo, la cui evoluzione da parte dei tecnici della Provincia di Avellino e dell”Alto Calore Servizi ha determinato la scelta più drastica. L’ordinanza sarà emessa in serata e determina anche lo stop ai trasporti pubblici nella giornata di domani. Per ora l’unica alternativa resta quella della strada per Breccelle, il percorso che da Forino conduce a Monteforte Irpino e poi al capoluogo. A comunicarlo in un video e’ stato lo stesso sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, che nella tarda mattinata aveva partecipato ad un Comitato Viabilita’ in Prefettura. L’evoluzione della situazione ha determinato per domani pomeriggio una nuova riunione del Comitato, quella che si svolgerà alle 16, stavolta con la presenza anche dei dirigenti della Sita per studiare una soluzione per il trasporto scolastico.