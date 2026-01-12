Nuovo cedimento sulla SS88: strada chiusa, intervento dei Carabinieri

Questo pomeriggio, a Contrada, si è verificato un ulteriore cedimento della carreggiata lungo la Strada Statale 88, arteria di collegamento tra Avellino e Montoro. A seguito dell’evento, la SS88 è stata chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, unitamente alla Polizia Locale e a personale della Polizia di Stato, per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti.