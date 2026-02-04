Regione, c’è l’ accordo sulle Commissioni: Alaia non sarà riconfermato alla Sanita’

NAPOLI- Niente Commissione Sanità per il consigliere regionale irpino di Casa Riformista Enzo Alaia. La casella sulla quale per giorni ci sarebbe stato un braccio di ferro all’interno della maggioranza, con la piu’ volte ventilata ipotesi che potesse andare al presidente uscente in quota Casa Riformista si e’ chiusa con l’ accordo su un nome che dovrebbe indicare il Partito Democratico. A pesare in modo determinante sulla scelta finale, benché non sia stato ufficialmente confermato, sarebbero state anche le ragioni di opportunità legate all’inchiesta su un concorso di dirigente veterinario dell’ASL di Salerno per cui indaga la Procura di Avellino e in cui e’ coinvolto lo stesso Alaia. Per il consigliere regionale irpino ci sarà il ruolo di capogruppo di Casa Riformista in Consiglio Regionale. Domani la votazione finale sulle Commissioni.