Frana Montevergine, Prefetto Riflesso: “la situazione è statica, lavoriamo al ripristino”

Il Prefetto di Avellino, dott.ssa Rosanna Riflesso, è intervenuta in merito alla situazione di Montevergine, a seguito della frana causata dal maltempo: “Abbiamo da subito coordinato il tavolo con la Protezione Civile per il monitoraggio della frana. Fortunatamente il meteo ci aiuterà nei prossimi giorni, ma naturalmente non è una situazione facile e il ripristino sarà lungo e faticoso. Mi preoccupano eventuali conseguenze, anche se per il momento la situazione è statica e la frana si è bloccata”

Sull’appello dell’Abate di Montevergine Guariglia, ha aggiunto: “Sono molto d’accordo. Gli interventi dell’uomo vanno bene, ma c’è scarsa manutenzione rispetto alle opere idrauliche. Per questo, ho richiamato la responsabilità che ciascuno da parte propria ha. Non vorrei che quando succede qualcosa, ci si lamenta tutti. Bisogna fare prima”