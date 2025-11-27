Foto rubate dai social e abbinate ad immagini porno: assolto dall’accusa di diffamazione

AVELLINO – Assolto “per non aver commesso il fatto” un quarantacinquenne di Avellino a processo per diffamazione aggravata, difeso dall’avvocato Nello Pizza. L’ imputato era accusato di aver postato sulla pagina “phicanet” delle immagini di cinque ragazze estrapolate dai loro profili social, abbinandole ad immagini pornografiche. Da qui la contestazione di diffamazione, dopo la denuncia di due delle cinque ragazze che erano finite sul forum nella piattaforma, costituite in giudizio e rappresentate dagli avvocati Bibiana Iannaccone e Stefano Vozella. L’istruttoria dibattimentale ha però fatto emergere che benché il quarantacinquenne all’epoca dei fatti (aprile-maggio 2020) avesse avviato il forum sulla pagina, non esistono evidenze che gli altri accessi sulla stessa piattaforma fossero collegati alle foto postate. Una circostanza che questa mattina e’ emersa dall’esame in aula di un ispettore della Polizia Postale di Avellino, che e’ stato ascoltato dal giudice monocratico Fabrizio Ciccone. La Polizia Postale avrebbe infatti accertato che il quarantacinquenne aveva avviato il forum ma non ha potuto collegarlo alle foto postate, che però sulla base di un altro procedimento innescato da ulteriori denunce, per la foto di una delle cinque ragazze ( non costituita in giudizio) coinvolte in questo procedimento avrebne individuato un altro soggetto, denunciato anche, per cui e’ in corso l’ indagine . Gli avvocati di parte civile Bibiana Iannaccone e Stefano Vozella hanno chiesto per questo la trasmissione degli atti in Procura, per accertare se si tratta anche dello stesso soggetto o di altri soggetti che ha postato le immagini delle proprie assistite. La battaglia delle parti civili per giungere all’identificazione dell’autore, ovvero di chi ha postato le foto, non si ferma.