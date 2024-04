Fp Cgil Penitenziaria: mancano 80 poliziotti per gestire il carcere di Avellino

La Fp Cgil Polizia Penitenziaria ha effettuato una visita sui luoghi di lavoro presso il carcere di Avellino- Bellizzi Irpino intitolato al collega Antimo Graziano, ucciso dalla criminalità organizzata 42 anni fa, e ha poi incontrato la Direzione dell’istituto per discutere delle criticità operative riscontrate e per migliorare la gestione del personale di Polizia, determinante per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’istituto. La delegazione era composta dal Coordinatore nazionale Mirko Manna, dal Coordinatore regionale Orlando Scocca, Enrico D’Ambola, Daniele Giacomaniello, Antonio Capezzuto.

Durante l’incontro è emersa una significativa carenza di Poliziotti in servizio anche se apparentemente, i dati forniti dall’amministrazione non indicano gravi lacune nell’organico impiegato. Sono circa 290 i Poliziotti assegnati al carcere di Avellino sui quasi 300 previsti, ma a quelli dichiarati vanno tolti i 30 impiegati nel Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, 6 dei cinofili e i 32 in servizio presso l’ICAM di Lauro.

Sono circa 80, quindi, i Poliziotti penitenziari che mancano per la gestione del carcere di Avellino: un dato che comporta una carenza nell’organico di quasi il 30% del personale utile per una gestione dell’istituto avellinese. Per quanto riguarda le persone ristrette sono circa 620 i detenuti presenti, oltre il 20% in più di quelli previsti e la presenza di una sezione detentiva di detenuti in Alta Sicurezza (AS3), comporta per gli agenti un lavoro che non ammette disattenzioni. Il sovraffollamento, unito alla carenza di organico dei Poliziotti, compromette la sicurezza dell’istituto. La delegazione della Fp Cgil ha riconosciuto che i problemi riscontrati non sono imputabili alla gestione del nuovo direttore, ma alle inefficienze da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). Nonostante le pregresse richieste della Fp Cgil, il DAP ha negato la necessità di aumentare il personale permanente, nonostante in passato il DAP abbia disposto l’invio temporaneo di circa 20 unità del Gruppo Operativo Mobile (GOM) che vengono dispiegati solo in situazioni di estrema urgenza.

Inoltre, la visita è stata segnata dalla scarsa presenza e partecipazione del Comandante dell’istituto, il quale non ha partecipato al confronto delle questioni sollevate dalla Fp Cgil e si è defilato per ragioni non comunicate.

È urgente che il carcere di Avellino incrementi l’organico di almeno 20 unità, attraverso lo scorrimento della graduatoria degli interpelli, per garantire la gestione di un piano ferie estivo adeguato, attualmente compromesso dalla mancanza di personale.

La FPCGL continuerà a monitorare la situazione e a richiedere interventi urgenti per garantire la sicurezza e l’efficienza del carcere, indispensabili per il benessere del personale e per il recupero sociale dei detenuti.