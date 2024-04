Truffe sui social network: i carabinieri denunciano tre persone

Continua l’attività di prevenzione e contrasto alle truffe, in particolar modo a quelle commesse tramite siti di vendita on line, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita.

La Stazione Carabinieri di Morcone ha denunciato un uomo della provincia di Frosinone ed una donna della provincia di Cosenza quali autori di una truffa “on line” in cui è incappato un cittadino del posto che, per aggiudicarsi un trattore agricolo, messo in vendita ad un prezzo molto conveniente, ha versato quale anticipo sulla carta postepay intestata alla donna, la rilevante somma di € 1.900, senza poter proseguire nell’acquisto poiché immediatamente dopo i falsi venditori sono scomparsi così come il loro annuncio.

La Stazione di Guardia Sanframondi invece ha denunciato un ragazzo della provincia di Ancona che, pubblicando un finto annuncio di vendita, a prezzo particolarmente basso, di quattro biglietti per un concerto di un noto cantautore italiano, ha raggirato una ragazza del luogo, facendosi versare la somma di € 200 su postepay, per poi rendersi irreperibile senza mai spedire i biglietti.

L’appello dei Carabinieri è quello di diffidare sempre dall’acquisto di beni e servizi proposti a prezzi particolarmente vantaggiosi e da soggetti sconosciuti, raccomandando di rivolgersi presso la Stazione Carabinieri più vicina al fine di dirimere ogni dubbio ed evitare spiacevoli conseguenze.

Le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria sono sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva.