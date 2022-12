L’ingegner Gianandrea De Cesare, ex numero uno di Sidigas, accompagnato dal proprio legale di fiducia, l’avvocato Claudio Mauriello, è in queste ore in Procura ad Avellino per essere ascoltato dai magistrati.

E’ stato proprio l’ex patron della squadra di basket a richiedere l’audizione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO