FOTO/Il Vespa Club di Grottaminarda conquista “Vespa Trophy” in Svizzera

Trionfo del Vespa Club “Leoni Rossi” di Grottaminarda in Svizzera, ad Interlaken.

I vespisti ufitani, in occasione del raduno mondiale “Vespa World Days Suisse 2023” hanno portato per la prima volta in Campania il “Vespa Trophy”, trofeo destinato a chi raggiunge la località sede del raduno visitando per strada quanti più concessionari Piaggio possibile. La speciale classifica finale si forma grazie al punteggio attribuito ai soci del medesimo club che si presentano al traguardo della manifestazione.

I ragazzi, partiti da Grottaminarda lo scorso mercoledì 14 giugno, sono arrivati a destinazione sabato mattina attraversando sulle loro PX tutto lo stivale in un itinerario che dapprima ha salutato tutte le Province della Campania per poi attraversare Lazio, Umbria, Toscana, Liguria, Piemonte fino al confine elvetico e poi nella suggestiva località incastonata tra il lago di Thun e quello di Brienz. Un viaggio di circa 1500 km.

I Leoni Rossi conquistano lo scettro tenuto stretto nelle mani del Vespa Club Verona con la vittori nelle ultime tre edizioni. La manifestazione ha visto la presenza di circa 5000 equipaggi provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato a tutti gli appuntamenti della kermesse svizzera tra parate, cene di gala e premiazioni, prima di salutarsi e riprendere ognuno la propria lunga strada di casa. L’appuntamento è rinnovato alla prossima edizione che si svolgerà in Belgio.