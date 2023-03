FOTO / Sostenibilità ambientale, parola d’ordine della scuola “Aurigemma” di Monteforte

Una scuola sempre più al passo con i tempi. E’ l’istituto comprensivo statale ad indirizzo musicale “S. Aurigemma” di Monteforte Irpino guidato dalla dirigente scolastica Filomena Colella. Che si conferma essere un vero fiume in piena, sposando progetti ed iniziative di sicuro interesse.

L’ultimo, solo in ordine di tempo, è “Api per la biodiversità”, proposto dall’azienda agricola “Terra Madre 5.0” di Giuseppe De Cunzo. Sarà realizzato in collaborazione con il Comune ed intende favorire la diffusione della conoscenza delle biodiversità e la sensibilizzazione attiva verso flora e fauna, insistenti sul territorio comunale.

Questa mattina a scuola – presso l’Aula Magna della sede centrale, alla presenza delle autorità civili, politiche e militari di Monteforte Irpino (tra cui il vicesindaco Della Bella e l’assessore alla Cultura Lia Vitale) – si è tenuta la presentazione del progetto, incentrato sui temi dell’agricoltura sostenibile, delle biodiversità, delle api e dell’apicoltura, da parte di De Cunzo.

Presenti e molto attenti gli alunni della scuola dell’infanzia “Don Bosco”, composta da 12 bambini della sezione C e 12 bambini della sezione F; 21 alunni, delle sezioni C, E, ed F, della scuola dell’infanzia “Agazzi”; gli alunni della classe I B della scuola primaria “Montessori”; gli alunni della classe I A della scuola primaria “Don Milani”; gli alunni della classe I D della scuola secondaria di primo grado.

La seconda giornata sarà dedicata alla biodiversità e nel corso della stessa si procederà alla individuazione della postazione delle arnie per il monitoraggio dell’aria; alla identificazione degli spazi da destinare ad orti “aiuole giardino”, ove insediare piante autoctone, cercando di coinvolgere anche genitori o nonni nella cura e nella gestione delle stesse.

Le principali attività degli orti riguarderanno la cura e la conservazione della flora e della fauna autoctona, inculcando negli allievi l’importanza della salvaguardia ambientale. La terza giornata sarà interamente dedicata alla conoscenza dell’universo complesso delle api e dei loro prodotti.

“L’IC S. Aurigemma di Monteforte Irpino crede molto nel tema della sostenibilità ambientale e della salvaguardia della nostra biodiversità, tant’è che si è distinto come primo istituto classificato in molti concorsi aventi ad oggetto tale tematica”, spiega la dirigente Colella.

“Il progetto pertanto ha come scopo quello di sensibilizzare ulteriormente gli alunni del nostro istituto su tali temi spingendoli a prendersi cura della flora e della fauna del proprio territorio. Un ringraziamento particolare al geometra De Cunzo, titolare dell’azienda TerraMadre 5.0, per aver voluto condividere con i giovani allievi della nostra comunità scolastica la sua grande passione per il mondo delle api e dell’apicoltura”.

“Da sottolineare infine l’importante risvolto che l’iniziativa avrà anche ai fini del monitoraggio della qualità dell’aria, grazie ai prelievi periodici che verranno effettuati sulle arnie che verranno posizionate in prossimità di alcuni plessi dell’istituto”, conclude Filomena Colella.