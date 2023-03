Solofra, iniziati i lavori di riqualificazione di Parco Sorbo

Solofra – Sono iniziati questa mattina i lavori di adeguamento e messa in sicurezza di Parco Sorbo. Un progetto voluto fortemente dall’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Moretti, con l’obiettivo di riqualificare l’area verde del centro città finita completamente nel dimenticatoio, abbandonata e nel degrado.

L’appalto, curato dal settore lavori pubblici coordinato dall’assessore Gaetano De Maio, ha un valore di 102.443 euro, ed è stato assegnato alla “Giusan Costruzioni Edili e Stradali S.A.S. di Bene Giuseppe”, con sede ad Afragola (NA), che questa mattina ha avviato il cantiere dalla durata prevista di 120 giorni. L’intervento prevede la riqualificazione dell’intera area verde, il ripristino delle fontane, un’area giochi dedicata ai bambini, una zona ristoro.

«Voglio che Solofra diventi una città aperta e dedicata ai bambini, un comune dove i nostri piccoli cittadini e le loro famiglie possano trovare aree attrezzate dedicate a momenti di svago e relax – le parole del sindaco Nicola Moretti – Tengo particolarmente a Parco Sorbo, mi faceva male vederlo ridotto in quello stato di degrado, trascurato da tutte le amministrazioni precedenti. È un prezioso polmone verde nel cuore della nostra città, lo trasformeremo presto in un incantevole punto di incontro. Abbiamo scelto anche di realizzarvi una pista di pattinaggio, per il divertimento e lo sport dei nostri ragazzi. Solofra diventerà grande rimettendo a posto le piccole cose – conclude il primo cittadino».