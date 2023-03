Lauro strade sicure, arriva la video-sorveglianza che “dialoga”con la Polizia

L’attesa sta per finire. Il Comune di Lauro a breve avrà il suo sistema di video-sorveglianza urbana. Lunedì 20 Marzo c.a “spunteranno” le telecamere che vigileranno sulla cittadina avellinese. Il sistema è stato finanziato in parte con fondi del Ministero dell’Interno, ed in parte con il Bilancio comunale, questi avrà un costo complessivo di 140.000€. Sedici occhi elettronici di cui 4 in grado di leggere le targhe delle auto in tempo reale, collegato con la Polizia di Stato e in un futuro anche con i Carabinieri, una centrale operativa attiva h24 della Polizia locale dove convoglieranno le immagini catturate dalle telecamere localizzate nei punti nevralgici del territorio di Lauro. Con le telecamere di lettura targhe si avrà il collegamento al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) che offre un valido supporto alle attività di indagine delle Forze dell’Ordine. Tramite l’applicazione d filtri avanzati, infatti, si ha la possibilità di ricostruire gli spostamenti di un veicolo sospetto rilevato presso i varchi di controllo e ricercarne i transiti, anche partendo da una targa parziale. Sarà, inoltre, possibile individuare le targhe di auto rubate, dei veicoli non revisionati e di targhe di interesse delle Forze dell’Ordine in tempo reale.

“Stiamo per realizzare un impianto di video-sorveglianza all’avanguardia – dichiarano Pino Graziano assessore alla P.M. e Umberto Iovino assessore all’Urbanistica, con telecamere in grado di rilevare le targhe, ma anche di fare un’analisi dettagliata della scena di ripresa; questo ci consentirà di “vedere” bene quello che succede e, di conseguenza, individuare chi commette un reato”. “Realizzare un sistema di ultima generazione –aggiunge Rossano Sergio Boglione sindaco di Lauro,senza prevedere la dovuta e necessaria manutenzione può, però, no raggiungere gli obiettivi prefissati ed è per questo che abbiamo previsto un servizio di assistenza; ciò significa che una volta realizzato l’impianto si avrà la certezza che rimanga efficiente nel tempo e non come spesso accade che dopo pochi mesi si presentano i primi problemi sugli apparati rendendo di fatto il sistema poco efficace”.

Un altro importante aspetto che è stato tenuto in considerazione riguarda il servizio di centrale operativa attivo h24 di supporto al lavoro della Polizia locale che avrà il suo centro di controllo presso il nuovo comando. Chiude il cerchio di questa importante iniziativa voluta fortemente dall’amministrazione comunale con l’importante ausilio del delegato alla sicurezza il sig. Annibale Rega , la formazione del personale che sarà erudito su tutte le funzioni del sistema di videosorveglianza per consentire di sfruttarlo appieno.