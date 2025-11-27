Tragedia sfiorata sull’A16, donna salvata da due agenti della Polstrada di Avellino

AVELLINO – Giuseppe e Fabio, due agenti della sottosezione di PoliziaStradale Avellino ovest hanno salvato una donna lungo L’A16 e la loro storia è finita sulla pagina di “Agente Lisa”, la pagina social che racconta particolari operazioni di servizio del personale della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale. Ad allertare i due agenti, il pianto di un bambino all’interno di un furgone. Ecco la storia: “Lungo l’autostrada A16, notano un furgone fermo in corsia d’emergenza, la loro attenzione viene attirata dal pianto di un bambino di tre anni, visibilmente scosso. Poco dopo, gli operatori trovano in un dirupo un uomo in stato confusionale che gridava: “Aiutatemi, l’ho ammazzata!”. A pochi metri di distanza giaceva una donna priva di sensi, con segni di strangolamento e ferite sul corpo. Gli agenti praticano immediatamente le manovre di rianimazione, riuscendo a farla respirare fino all’arrivo dei sanitari, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Napoli. L’uomo viene arrestato per tentato omicidio, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Grazie all’intervento tempestivo e coordinato dei poliziotti, donna e bimbo sono in salvo”