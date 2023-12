L’Irpinia si arricchisce di una nuova centenaria: è la signora Maria Morante di Grottolella.

Festa grande nel piccolo borgo alle porte di Avellino. L’importante traguardo raggiunto da “Zia” Maria è stato festeggiato non solo da parenti e amici, ma anche dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Spiniello. Per “zia” Maria in dono anche una targa dal Comune di Grottolella.