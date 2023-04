FOTO / Nuovo look (e che look) per la Eco Evolution Bike “targata” MielePiù

Nuovo look (e che look) per la Eco Evolution Bike “targata” MielePiù. La formazione di ciclismo atripaldese si prepara ad affrontare la stagione 2023 con una nuova divisa ed è pronta a dare il meglio di se stessa in ogni competizione. Il team è già fortemente impegnato per la tappa del Giro d’Italia che si terrà sulle sponde del fiume Sabato. Anzi, proprio l’imprenditore Marco Miele è stato uno degli artefici principali che hanno consentito alla provincia di Avellino di avere ben due giornate dedicate alle kermesse in rosa.

Il 9 maggio, il Giro arriverà al Laceno, mentre il 10 partirà da Atripalda per arrivare a Salerno. Diversi i prossimi appuntamenti, dunque, per Eco Evolution Bike presieduto dal sempre attivo e dinamico Giuseppe Albanese, supportato dal presidente onorario Marco Miele. La squadra sarà sicuramente presente, tra le altre cose, alla prossima edizione di “Sport Days” organizzata dal delegato provinciale del Coni, Giuseppe Saviano.

Una squadra forte che può contare anche sull’appoggio di diversi imprenditori, come MielePiù, Fondital, Refineair e Mitsubishi. Ed ancora, MI.BA di Paco Barletta, Bliny Cafè di Carlo Natalino e Anna Iannaccone; La Fonte del Formaggio di Contrada di Giovanni De Maio e fgli Vincenzo e Saverio; FGM impianti Tecnologici di Aiello del Sabato dei fratelli Giovanni, Marco e Felice Ruggiero.

Forte anche l’organico. Oltre ad Albanese e Miele, il presidente onorario è Pasquale Manna, il segretario Pellegrino Tozzi, il segretario Pellegrino Tozzi, consiglieri Marco Lejandro Rodia e Armando Adolfo Rodia, capitano team Mario Venezia.

Atleti ladies: Anna Capriolo, Natasha De Feo e Annalisa Albanese. Atleti boys: Maurizio Cipolletta, Gennaro Giliberti, Alfonso Alvino, Carlo Taccone, Alberto Pisano, Alfredo Preziosi, Angelo Ruocco, Francesco Ricci.