Auto in fiamme, doppio intervento dei vigili del fuoco di Avellino. Pomeriggio particolare per i caschi rossi impegnati su due fronti. Ad Avella, in viale San Giovanni, una macchina in sosta è improvvisamente andata a fuoco. La squadra intervenuta ha spento le fiamme che avvolgevano il veicolo e ha messo in sicurezza l’area.

Sull’A 16, Napoli- Canosa, al Km. 40,200 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Mercogliano, l’incendio ha riguardato un’autovettura in transito da poco entrata in autostrada presso il casello di Avellino Ovest.

Il conducente, un uomo diretto a Nola, ha visto fiamme e fumo fuoriuscire dal vano motore e ha fatto appena in tempo ad abbandonare l’auto. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni. Nessuna conseguenza per il conducente tranne un comprensibile spavento.