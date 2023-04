VIDEO/Assemblea in difesa della Piattaforma logistica. Gubitosa: “Risoluzione parlamentare”

Grottaminarda – Fronte compatto per difendere la realizzazione della Piattaforma logistica in Valle Ufita, all’Assemblea pubblica indetta dai segretari generali di CGIL CISL e UIL. Insieme ai sindacati, operai, sindaci, amministratori, cittadini, parlamentari, consiglieri regionali, imprenditori, presidenti di enti ed ordini professionali.

Già preannunciata una marcia di protesta per il giorno 30 aprile o per il giorno 1° maggio.

Espressa in maniera corale, preoccupazione per la paventata esclusione, nell’ambito del riordino dei progetti PNRR, del “Polo logistico”, complementare alla Stazione Hirpinia.

A destabilizzare, ulteriormente l’ambiente le dichiarazioni del Governatore De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì, sull’eventuale spostamento dei 26 milioni di euro per la Piattaforma in Valle Ufita a quella di Ponte Valentino a Benevento nel caso non si dovesse riuscire a spenderli.

Ma né questo, né la ricerca di eventuali responsabilità sui ritardi nella progettazione o sul possibile scippo di fondi, ha spostato l’attenzione sul condiviso obiettivo di trovare soluzioni. E ciascuno dei presenti si è detto pronto a fare la propria parte.

Nell’incontro si sono aperti altri due fronti di supporto: quello dell’On. Gubitosa che insieme con l’On. Ricciardi coinvolgerà altri parlamentari di diverse forze politiche per procedere con una “risoluzione parlamentare” al fine di ottenere una risposta dal Governo e quello dell’On. Petracca che coinvolgerà la deputazione regionale intera per supportare la Piattaforma Logistica Hirpinia.

L’assemblea ha anche sottoscritto un documento che tutti i soggetti istituzionali presenti andranno ad adottare, quale ordine del giorno, nei rispettivi organi deliberativi.