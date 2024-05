FOTO/ In mutande davanti al Tribunale: diritti dei disabili non rispettati

Una protesta davvero particolare quella andata in scena nel parcheggio del Tribunale di Avellino pochi minuti fa. Un uomo in mutande, facendo più volte il giro del piazzale, ha infatti continuato ad urlare (verosimilmente usando il telefono per una diretta video) che i diritti dei disabili non vengono rispettati. In particolare avrebbe anche spiegato che la protesta si riferiva a ritardi sia nella definizione e nell’assegnazione di un medico che per alcuni esami specialistici. Ovviamente una versione che non è possibile al momento riscontrare, anche perché dopo pochi minuti l’uomo ha lasciato lo spiazzale allontanandosi nelle strade vicine.