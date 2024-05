AIR, consegnati altri dieci nuovi bus Iveco a metano

Sono stati consegnati oggi ad AIR Campania, presso la sede di Caserta, 10 nuovi autobus. Si tratta di bus prodotti dalla Iveco, con alimentazione a metano e che coniugano efficienza, comfort ed ecologia. Il modello Mobi, lungo 8 metri è particolarmente adatto nei centri urbani per le sue dimensioni. Accoglie fino 32 posti, di cui 17 a sedere, e garantisce l’accessibilità a tutte le categorie di viaggiatori. I bus, dotati di sistema di videosorveglianza e di informazione all’utenza, sono stati messi su strada già oggi a servizio dei bacini di Caserta ed Avellino.

I nuovi mezzi consegnati da ACaMIR rappresentano un ulteriore passo avanti significativo nella costante modernizzazione del parco veicolare voluto dalla Regione Campania. Ad oggi l’azienda regionale di trasporto pubblico locale si è vista consegnare già 120 dei 244 pullman assegnati.

«Grazie al lavoro dell’Agenzia Campana per la Mobilità, che sta rispettando il cronoprogramma previsto dal piano di rinnovo delle flotte regionali, fortemente voluto dal presidente De Luca, abbiamo una flotta più giovane, più green e più efficiente. AIR Campania in tre anni è passata da un parco rotabile di 350 mezzi a 700 con un’età media di 9,4 anni rispetto ai 13,7 del 2021. Un vero e proprio balzo in avanti anche rispetto al dato nazionale sull’età media dei veicoli circolanti, che si attesta a 9,7 anni come confermato dai dati del centro studi ASSTRA», ha dichiarato l’amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia.