Nuovi aiuti agli agricoltori, ecco come fare. Continua l’impegno della CIA di Avellino nella divulgazione della nuova pac, entrata in vigore quest’anno e che durerà fino al 2027. Trattasi di nuovi aiuti per tutti gli agricoltori. Di fatto, un contributo che è linfa vitale per sostenere le aziende del territorio.

Nella giornata di lunedì si è tenuto un incontro presso la sala consiliare del comune di Paternopoli alla presenza del presidente provinciale, dott. Stefano Di Marzo, del responsabile CAA, dott. Rosario Concilio e del presidente di zona, Mario Marco Cresta. Un incontro molto proficuo durante il quale si è avuta anche una nutrita partecipazione da parte delle aziende associate e di tanti cittadini interessati. Nel corso dell’evento sono state illustrate tutte le novità inerenti gli aiuti previsti con la nuova programmazione, dagli ecoschemi ai nuovi p.s.r.

Soddisfatto il presidente Cresta: “Ringrazio le aziende che hanno partecipato all’incontro. Questa è la strada giusta per innalzare il livello qualitativo e socioeconomico di ogni singola azienda agricola, attenzionando le stesse ad avere una gestione attenta e rispettosa dell’ambiente come ci impongono la Comunità Europea e la nuova programmazione”.