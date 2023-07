FOTO / Lavori al via (con ritardo), chiuso Corso Umberto: come cambia la circolazione

L’ordinanza parlava addirittura del 7 luglio. Poi si è detto oggi, lunedì 10 luglio, e si immaginava una via Tedesco off limits a partire dalle 8 di questa mattina. Ma così non è stata, la ditta incaricata dei lavori è arrivata in città intorno alle 9.30. Il tempo di installare la segnalatica e via, la “rivoluzione”, l’ennesima, del traffico ad Avellino è comunque partita.

Meglio tardi che mai. Corso Umberto è pronto a rifarsi il look, l’opera – che prevede interventi di risanamento della rete fognaria – dovrebbe durare almeno fino al prossimo 11 settembre. Da questa mattina, è tornato il doppio senso di marcia su via Circumvallazione. Sospesa anche la metropolitana leggera.

L’ordinanza, in particolare, prevede il divieto di circolazione in corso Umberto I nel tratto compreso tra l’intersezione con via Circumvallazione e l’intersezione con via Madonna de la Salette; l’istituzione del senso unico di marcia in corso Umberto I con direzione di marcia da via Madonna de la Salette a piazza Castello; l’abolizione momentanea della corsia riservata in via Circumvallazione nel tratto

compreso tra via Tedesco e piazza Castello; l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Circumvallazione nel tratto compreso tra via Tedesco e piazza Castello; l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Via Madonna de la Salette – Corso Umberto I; l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Corso Umberto I – piazza Castello per i veicoli provenienti da via Nappi.