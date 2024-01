FOTO/ La protesta dei trattori anche in città: mobilitazione agricola a piazza Kennedy

Non solo Flumeri, mobilitazione agricola anche in città a piazza Kennedy dove questa mattina si è svolto il raduno dei trattori per protestare contro le politiche agricole europee, considerate inadeguate e incapaci di rispondere alle esigenze specifiche delle realtà dei coltivatori locali. Una mobilitazione a livello europeo che ha coinvolto anche le aree interne del Mezzogiorno, quelle per tradizione a maggiore vocazione agricola.

La richiesta è di interventi decisi da parte del governo nazionale per sostenere efficacemente il settore, che incontra difficoltà nell’adattarsi alle normative europee. I rappresentanti di coltivatori e allevatori sottolineano la necessità di politiche agricole più flessibili, in grado di adattarsi alle specificità locali e di promuovere la sostenibilità ambientale. A piazza Kennedy presenti anche Polizia e Carabinieri che monitorano il sit-in, che tuttavia prosegue in maniera pacifica ma decisa.