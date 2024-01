VIDEO/ Raid nell’agrumeto, la risposta ai vandali: marmellate di arancia donate alla comunità

Si puo vivere diversamente. Rispondendo alla violenza con la condivisione. Poche settimane dopo il danneggiamento di sei piante, alcune anche ultrasecolari avvenuto nell’agrumeto donato dal principe Lancellotti presso la Torre Piccionaia, Pasquale Colucci, avvocato e rappresentante per anni dell’associazismo per la promozione culturale e della legalita’ nel Vallo di Lauro, cosi’ come promesso all’indomani del raid ha deciso di donare alla comunita’ i prodotti realizzati dalle piante vandalizzate da ignoti. Cosi’ insieme ai suoi familiari questa mattina in Piazza Municipio a Lauro ha consegnato circa 100 barattoli di marmellata di mandarini realizzata con aiuti di amici e parenti e 30 chili di arance. I prodotti delle sei piante di agrumi vandalizzate a colpi di motosega nella notte di Capodanno presso la Torre Piccionaia. Pasquale Colucci ha voluto spiegare anche il senso di questa iniziativa in Piazza, mantenendo fede a quanto aveva promesso all’indomani del danneggiamento avvenuto nella notte di Capodanno: “Ho subito questo evento- ha spiegato l’avvocato Colucci- che è qualcosa di bruttissimo, un gesto violento di danneggiamento alle piante secolari di agrumi perpetrato notte tempo. Un gesto che ha provocato danni non tanto per il valore economico in sé per sé ma perché si trattava di sei piante di agrumi secolari. Ho allora ritenuto di voler portare la testimonianza in Piazza a Lauro di come si può vivere qua, nel nostro territorio, in maniera diversa. Quindi, laddove è stato perpetrato un evento notte tempo in modo proditorio, ho voluto fare un’iniziativa pubblica. Laddove si è pensato di portare dei danni importanti a delle piante ultrasecolari ho ritenuto di voler donare i frutti di quelle piante. Dove si è ritenuto di dare delle risposte prepotenti e violente ho ritenuto di voler condividere. Ed è stato questo il senso dell’iniziativa: donare i frutti delle piante trasformati in marmellate alle persone che hanno ritenuto di avvicinarsi al nostro banchetto in Piazza Municipio e di voler accettare questo dono, questo barattolo di marmellata dal profumo di agrumi, volendo condividere anche questa idea che a Lauro, cosi come in tutto il territorio non solo del Vallo di Lauro ma anche del Sud e di tutto il mondo si può vivere in una maniera diversa. Nei nostri tempi, che anche qui nel Vallo sono sempre più complicati, da tempo e’ così”. Apprezzamento per l’iniziativa e’ arrivato anche dal sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione, che con un post sulla pagina ufficiale del Comune ha evidenziato come quella organizzata questa mattina : “”Bisogna sempre cambiare prospettiva” . Queste le parole di Cristina Colucci a proposito dell’azione vandalica operata qualche settimana fa sulle piante di agrumi secolari pertinenti alla Torre Piccionaia di proprietà della sua famiglia… E così dalle arance e dai mandarini recuperati nascono delle gustose marmellate biologiche donate in Piazza Municipio a Lauro questa mattina dalla famiglia Colucci.Una lodevole iniziativa nel segno della legalità.Un grande esempio per tutti”.