Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.5 e 4 è stata avvertita oggi, domenica 28 gennaio, in provincia di Potenza, esattamente alle 10:23.

Lo riportano i sismografi dell’Ingv.

Il sisma è stato avvertito distintamente non solo in Basilicata ma anche nei comuni campani come a Salerno e nella provincia di Napoli. Al momento non si ha notizia di danni a cose o persone.