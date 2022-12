FOTO / La pioggia scolorisce le casette di Natale, “profondo rosso” in piazza Libertà

Il maltempo crea problemi anche alle casette di Natale istallate dal Comune di Avellino in piazza Libertà. La pioggia si è infiltrata nelle piccole strutture in legno e ciò ha provocato inevitabili disagi.

Per questo motivo, l’amministrazione è dovuta correre ai ripari, con una impermeabilizzazione in cellophane che ha scatenato le solite polemiche soprattutto sui social, perché viene giudicata dai più particolarmente antiestetica.

Però, questa soluzione, dovrebbe essere solo temporanea, d’emergenza, perché l’amministrazione dovrebbe far realizzare dei lavori di rifinitura con l’apposizione di una guaina isolante.

Nel frattempo, però, è successo dell’altro, la realtà ha superato ogni fantasia.

La pioggia ha scolorito alcune casette, quelle che non erano state coperte. Il risultato è un pugno nell’occhio per chi si è recato nello slargo cittadino. Il colore rosso si è riversato sul pavimento della centralissima piazza, per diversi istante sembrava una scena da film profondo rosso. Una cosa che, ovviamente, non è passata e che non passerà inosservata.