Irpiniambiente cerca 59 lavoratori a tempo determinato

Irpiniambiente cerca 59 lavoratori ed ha incaricato la società Synergie Italia Spa

per la selezione. I profili richiesti sono 45 operatori ecologici e 14 autisti di autocompattatore. Le candidature non sono gestite da Irpiniambiente, nemmeno le selezioni e non raccoglie domande e curriculum degli aspiranti.

Tutte le informazioni e quanto altro necessario alla candidatura, così come la selezione e ogni procedura relativa sono di esclusiva competenza della società Synergie Italia Spa pertanto Irpiniambiente non fornirà alcun supporto agli interessati se non il rimando al link indicato.

Il link è presente nella home page del sito istituzionale www.irpiniambiente.it e sulla pagina social della società.



Per procedere alla candidatura, gli interessati dovranno collegarsi a partire dalle ore 10:00 di martedì 13 Dicembre 2022 e fino alle ore 10:00 di venerdì 16 Dicembre 2022 ai seguenti link.

Per gli operatori ecologici: https://synergie.intervieweb.it/jobs/reclutamento-con-carattere-di-urgenza-per-operatori-ecologici-prov-avellino-147073/it/

Per gli autisti: https://synergie.intervieweb.it/jobs/reclutamento-con-carattere-di-urgenza-di-autisti-di-autocompattatore-prov-avellino-147079/it/

Per presentare la propria candidatura per partecipare alle selezioni, l’interessato dovrà collegarsi al link e procedere alla compilazione della domanda, o scorrendo la pagina, oppure cliccando in alto a destra SUL BOTTONE “invia candidatura”.

Per partecipare all’iter selettivo occorre registrarsi sul sito https://www.synergie-italia.it/ allegando il proprio curriculum vitae dettagliato ed aggiornato riportante tutte le esperienze lavorative in linea con la posizione in essere.

Saranno avviate alla fase di screening le candidature pervenute, secondo l’ordine risultante dalla somma dei punteggi relativi a:

1) Titolo di studio in possesso del candidato

2) Precedente esperienza lavorativa nel comparto di igiene urbana

3) Test online di valutazione di competenze trasversali

La somma dei punteggi conseguiti determinerà la graduatoria finale

NON AVRA’ ALCUN VALORE L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA CHE DOVRA’ SOLO ESSERE PRESENTATA ENTRO IL TERMINE INDICATO DI VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 ORE 10:00

Allo scadere del termine (3 giorni dall’inizio), il sistema non consentirà ulteriori presentazioni di domande.