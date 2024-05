FOTO/ Gubitosa a Santa Paolina a sostegno di Rino Ricciardelli

L’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, in visita questo pomeriggio a Santa Paolina per sostenere la corsa a sindaco del primo cittadino uscente Rino Ricciardelli. Il giovane amministratore guida la compagine “Centrosinistra per Santa Paolina” e punta alla riconferma in Municipio. L’arrivo del vice di Giuseppe Conte nel borgo dell’arenale di produzione del Greco di Tufo Docg è stata l’occasione per visitare il piccolo comune e passeggiare in centro insieme agli altri candidati della lista. Non sono mancati momenti di saluto e confronto con i cittadini di Santa Paolina.

Gubitosa si è poi recato in vista al Progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione). La struttura si occupa di accoglienza di famiglie di immigrati con l’obiettivo di realizzare un’accoglienza integrata finalizzata all’inclusione sociale sul territorio. Attraverso percorsi scolastici, laboratori artistici e tirocini formativi, il Centro vuole ridare autonomia ai nuclei familiari che prendono parte al progetto. Responsabile della struttura Angelo Di Marzo, che la gestisce insieme a un’equipe specializzata. Gubitosa si è complimentato con il responsabile elogiando il lavoro portato avanti dal progetto.