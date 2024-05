L’Irpinia non è una terra per giovani. Non si tratta di un seguito della nota pellicola dei fratelli Coen “No Country for Old Men”, ma quanto emerge dall’indagine de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani. Il dossier è stato presentato in anteprima al Festival dell’Economia di Trento e misura le risposte dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali considerati più fragili e strategici allo stesso tempo, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute. Ogni indice è composto da 12 indicatori e il punteggio medio va a disegnare la classifica di settore.

Per quanto riguarda i bambini nella fascia 0-10 anni la provincia di Avellino è 50esima, sei posizioni avanti Benevento. Più indietro invece nella classifica generale le province di Salerno, Caserta e Napoli. Per quanto riguarda i giovani nella fascia 18-35 anni, per l’Irpinia il dato è drammatico. Avellino infatti si classifica 87esima. 37esima posizione per Benevento. Anche Caserta precede Avellino, più indietro invece Salerno e Napoli. Infine per quanto riguarda gli anziani over 65 l’Irpinia risulta 65esima mentre il Sannio 74esimo. Per entrambe le province la speranza di vita è da fondo classifica.