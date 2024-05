Ariano, al via il lavori per l’area sgambamento cani

Sono iniziati in concomitanza con il primo anniversario della morte dei tre ragazzi di Ariano, Emilio, Pamela ed Emanuele, i lavori per la realizzazione di un’area per lo “sgambamento dei cani”.

Lo ha annunciaro il sindaco, Enrico Franza, sulla sua pagina Facebook, mostrando le foto dell’intervento a Boschetto Pasteni in pieno centro urbano. L’obiettivo è quello di creare almeno altri due spazi simili nelle due grosse periferie di Ariano: Martiri e Cardito.

“Iniziati i lavori dell’area comunale sgambamento cani nel nostro Boschetto Pasteni.