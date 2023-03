FOTO / Giro d’Italia, tre (e non solo due) le tappe in Irpinia. Ad Atripalda la festa è già iniziata

Giro d’Italia, Irpinia attraversata anche l’8 maggio: tris per la nostra provincia, dunque. Per dodici chilometri, la kermesse rosa lambirà i comuni di Aquilonia e Monteverde nella tappa Vasto-Melfi. Sarà il preludio per la due giorni interamente dedicata alla provincia di Avellino. Come si sa ormai da tempo, infatti, la quarta tappa del Giro arriverà al Lago Laceno (partenza da Venosa), la quinta invece partirà da Atripalda per arrivare a Salerno.

La città del Sabato, in attesa dell’evento che è una vetrina non solo sportiva, si è messa in moto con largo anticipo, grazie alla lungimiranza in primis dell’imprenditore Marco Miele che ha dato la spinta giusta, recepita ottimamente dall’amministrazione comunale. La giunta, il sindaco Paolo Spagnuolo, gli assesori Gianna Parziale (commercio ed eventi) e Antonio Guancia (sport) ed il delegato alla cultura (Lello Barbarisi) ha dato vita al comitato di tappa “Galante Colucci”, del quale fanno parte le principali associazioni, sportive e non, della città, insieme allo stesso Miele e a Giuseppe Saviano, delegato provinciale del Coni. Il comitato ha stilato un interessante calendario di eventi, “Atripalda in giro”, che è il giusto mix di sport, cultura, intrattenimento.

La parola d’ordine è accendere i riflettori nazionali su Atripalda. Un primo “assaggio” ieri e oggi, con l’allestimento di un vero e proprio Museo della bici presso l’azienda “Miele Più”, visitato da centinaia di persone provenienti anche da fuori provincia. Due le “chicche”: la presenza del grande atleta Sonny Colbrelli e del “Trofeo senza fine”, che ogni anno viene consegnato al vincitore del giro.

Nel pomeriggio, in una sala municipale gremita, la presentazione del cartellone degli eventi. Aspettando il Giro, Atripalda ha già vinto la sua prima tappa.