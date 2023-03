Primavera Meridionale: la sanità di De Luca è uno scandalo, intervenga il Governo

Domani lunedì 13 Marzo, alle ore 10, presso il “Nuestro Caffè” ad Avellino, l’associazione metapolitica Primavera Meridionale terrà una conferenza stampa per denunciare quella che viene definita “l’indecente condotta del governo regionale in tema sanitario”.

“De Luca – si legge in una nota – continua a trattare la provincia di Avellino come una colonia, Primavera Meridionale, come aveva preannunciato, darà vita ad una campagna politica contro questo indecoroso andazzo. Domani il fondatore dell’associazione, Sabino Morano, ed il professor Sergio Barile, illustreranno una serie di iniziative che verranno poste in essere per richiamare l’attenzione nazionale rispetto a quanto avviene tutti i giorni in questa nostro martoriato angolo d’Italia”.

Primavera Meridionale annuncia anche, per fine mese, una manifestazione di protesta ed un’interrogazione parlamentare.