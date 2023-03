Centenario nascita Maria Callas: l’omaggio del Conservatorio di Benevento

“Maria Callas, una leggenda ancora viva nel centenario della nascita”, omaggio del Conservatorio Statale “Nicola Sala” e della città di Benevento alla “Divina”, giovedì 16 Marzo 2023 alle 19, presso il Teatro San Vittorino.

Ascolti e proiezioni a cura di Gioacchino Zarrelli. Relazioni Michael Aspinall e lo stesso Gioacchino Zarrelli. Monologo e letture di Daria D’Aloia.

Un appuntamento di particolare intensità per una “rilettura” del soprano statunitense di origini greche, naturalizzato in Italia e poi in Grecia, artefice della riscoperta del repertorio operistico italiano della prima metà dell’Ottocento. Una figura mitizzata tra successi teatrali, vita privata e gossip.

Maria Callas nacque a New York il 2 dicembre del 1923. Dunque le celebrazioni per il centenario sono appena iniziate.