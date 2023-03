FOTO / Gerardo Donniacuo non morirà mai

Gerardo Donniacuo non morirà mai. Un campo di calcio, un pallone, la famiglia, gli amici. Con tutti gli ingredienti giusti, Contrada e Forino hanno dimostrato, ancora una volta, di volergli bene e che nessuno lo ha dimenticato. Sentimenti puri, veri, autentici, che una partita, con tanto sano agonismo e diverimento, ha confermato.

Gerardo, ieri pomeriggio, era lì, in mezzo a tutti. A giocare, ridere e scherzare. Sono arrivati, presso il campo sportivo di Contrada, il sindaco di Forino e quello di Contrada, per l’appunto. Applausi e ricordi, calci, battute. Striscioni. Uno recitava così: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”.

Tanti anche i bambini che Gerardo amava molto, come ha ricordato il primo cittadino di Contrada. La partita di calcio è stato il modo migliore per ricordarlo, perché lui era molto legato al gioco della pelota.

Buona la prima, quindi, per il “Memorial Day Gerardo Donnaciuo“. Un appuntamento che sicuramente si ripeterà ogni anno.