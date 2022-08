FOTO E VIDEO / “Il Pd sarà primo partito in Italia e in Irpinia, tra poco Rotondi in giro con una parrucca bionda”: la carica dei Dem

“I sondaggi servono di più ad arricchire i sondaggisti che ad avere una sostanza”. Ci crede il Pd nella vittoria, ci crede, ovviamente, Maurizio Petracca, candidato dei dem per l’uninominale della Camera. Le previsioni, per loro, non contano. “Sono convinto che il Partito Democratico sarà il primo partito in Italia ed il primo partito in Irpinia”, affonda il consigliere regionale.

Poi, la stilettata a Gianfranco Rotondi, il suo principale competitor nel collegio, candidato del centrodestra. “Non c’è sua traccia in Irpinia da 30 anni. Appena sveglio, stamattina, ho ascoltato una sua intervista rilasciata ad un’emittente locale, in cui la parola più ricorrente era Meloni. Non vorrei vederlo girare in provincia con una parrucca bionda, qui il confronto è tra due persone: Maurizio Petracca e Gianfranco Rotondi. Credo che se lui volesse arrivare in Alta Irpinia, dovrebbe utilizzare il navigatore”.

Presenti alla conferenza stampa in via Tagliamento anche Carlo Iannace, candidato al Senato, e le due candidate nel listino proporzionale della Camera, Rosetta D’Amelio, seconda dietro Piero De Luca, e Caterina Lengua, quarta.