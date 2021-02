FOTO / Contrada, auto sbanda, finisce fuori strada e si ribalta: 56enne in ospedale

Contrada, auto sbanda, finisce fuori strada e si ribalta: 56enne in ospedale. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 17.30, in via Puzzillo. La macchina è finita in una scarpata. L’uomo alla guida, originario di Forino, è rimasto incastrato nell’abitacolo. Lo hanno estratto i vigili del fuoco.









Il 56 è stato poi affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e dato assistenza per il suo recupero.