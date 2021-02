Cronaca In Evidenza Primo Piano FOTO / Maltempo, ancora disagi a Celzi di Forino: evacuate tre famiglie. E il caso diventa nazionale 9 Febbraio 2021

Picariello e Buglione – Maltempo, ancora disagi a Celzi di Forino: evacuate tre famiglie. E il caso diventa nazionale, con l’intervento sul posto dell’inviato Luca Abete di “Striscia la Notizia” in onda su Canale 5. E’ al lavoro sul posto la Protezione civile della Regione Campania. A causa degli allagamenti, si è provveduto a garantire supporto al Comune per consentire l’evacuazione di tre famiglie, attraverso l’uso di gommoni e mezzi speciali: la Sala operativa regionale ha attivato i volontari della Protezione civile di Avellino che sta operando con il modulo fluviale. Le persone sono già state tratte in salvo. Il sindaco le ha fatte poi ospitare presso una struttura ricettiva locale.







Allagamenti si sono registrati a Cervinara, al confine con il comune di Rotondi in zona Cardito dove sono al lavoro i tecnici del Genio civile e ad Olevano sul Tusciano a causa della rottura degli argini in una zona di campagna non abitata.​ Resta alta l’attenzione.