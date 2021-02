Attualità Il gioco online sicuro passa per protocolli e licenze: come funzionano 9 Febbraio 2021

Nel nostro Paese i portali dei giochi online devono avere la licenza ADM, sin dal 2011. La sigla ADM, che sta per Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indica l’ente che autorizza e rilascia le licenze per la vendita di generi che sono sotto il controllo statale, fra questi vi sono i giochi con vincite in denaro, compresi anche i servizi forniti dai portali online. Il costo della licenza è piuttosto elevato e le spese da sostenere moltissime, anche se è pur vero che se si lavora bene è possibile rientrare dalla spesa in non molto tempo. A differenza di quanto qualcuno potrebbe pensare, scegliere un portale con licenza ADM per giocare in modo sicuro, non è cosa strettamente necessaria.

È importante però scegliere siti che possiedono qualche tipo di licenza, che possa garantire la protezione dei dati, giochi sicuri e corretti e diverse forme di tutela per il giocatore. La licenza ADM non è l’unica licenza valida, esistono anche licenze internazionali come quella rilasciata dalla Gaming Authority di Curacao. I casino online come Wazamba sono in possesso di licenza europea, per fare un altro esempio.

Quali sono le garanzie date da una licenza?

Da quando i giochi online stanno avendo così tanto successo, si sono moltiplicati i portali di giochi sul web, ma, come si può ben capire, non sono tutti uguali. I casinò online senza certificazioni, rappresentano talvolta delle frodi fiscali e sono, di fatto, passibili di truffa. Sul web, infatti, si possono aprire e chiudere portali nel giro di minuti: si rischia quindi di veder scomparire il proprio denaro e i propri dati nell’oblio. In presenza di una licenza, le cose invece sono decisamente diverse e l’utente può avere delle garanzie.

La licenza Gaming Authority di Curacao assicura un controllo dei giochi efficiente, elevati standard di sicurezza, una corretta riscossione dei tributi, la supervisione del rispetto delle norme, un comportamento etico corretto e la presenza di regole per il gioco responsabile.

Come si distingue, in linea generale, un sito con licenza?

Per il giocatore, scegliere di utilizzare un portale con licenza per intrattenersi in modo sicuro è indispensabile se intende avere delle garanzie di sicurezza ed è fondamentale che egli sappia distinguerli nel web, prima di fornire loro i propri dati personali e quelli della carta di credito. Anche i casinò stranieri con licenza, come gli italiani, sono sottoposti a controlli, autorizzazioni, regolamentazioni indipendentemente da dove si trovi la sede.

Per verificare che un casinò straniero è affidabile è opportuno controllare la licenza che sostiene di avere e che dovrebbe potersi trovare in una sezione dedicata all’interno del portale. Confrontando questi dati con quelli presenti nel database della giurisdizione devono esservi delle corrispondenze. È importante inoltre che il sito web sia protetto dai protocolli di sicurezza, che sia un https, anche perché, ricordiamolo, sono coinvolti metodi e processi di pagamento. A questo proposito un campanello d’allarme dovrebbero essere anche i metodi di pagamento a disposizione dell’utente.