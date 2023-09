Notte di paura nel serinese, auto in fiamme. Fuoco a Santa Lucia di Serino. Un incendio si è sprigionato all’improvviso, per cause ancora da accertare, da una macchina che era parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario, in via Tommaso Marranzini. Il veicolo è stato completamente avvolto ed ha destato molta preoccupazione tra i residenti.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del Fuoco di Avellino. Le fiamme sono state spente mettendo in sicurezza l’area, non si sono registrati ulteriori danni. Sul posto i Carabinieri della stazione di Serino per i rilievi di propria competenza.