Casa sulla Roccia “sforna” nuovi chef e camerieri. O, come si usa dire oggi, operatori free-flow in ambito ristorativo. Dando una nuova occasione a chi, in passato, in un modo o nell’altro, ha commesso degli errori. Alle cosiddette persone svantaggiate. Il progetto si chiama “Benessere in Rete” – finanziato dalla Regione Campania con risorse del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – proprio perché ha messo insieme diverse realtà che operano ormai da tantissimi anni, con successo, sul territorio provinciale.

Casa sulla Roccia è la capofila del progetto regionale ed ha come partner l’Associazione Culturale “Assud”, l’Associazione di Cultura e Volontariato “E. Aprea”, l’Associazione Polivalente Socio-culturale “Fenestrelle”, la Pro Loco Picarelli. Al progetto, iniziato nell’ottobre del 2022, della durata 18 mesi, ha collaborato Demetra Società Cooperativa Sociale. Sono stati coinvolti gli ospiti di La Casa sulla Roccia ma anche le persone diversamente abili, ospiti dell’Associazione Aprea e anziani, giovani e diversamente abili del territorio provinciale individuati dall’Associazione Fenestrelle.

Per chi ha ultimato il programma di riabilitazione, è previsto un sostegno nel percorso di reinserimento socio-lavorativo, la fase più delicata, e per entrambi i target (ospiti dell’Associazione Aprea e utenti de La Casa sulla Roccia), un sostegno nel raggiungimento del pieno benessere psico-sociale.

Il corso teorico-pratico per operatore free-flow in ambito ristorativo è stato tenuto da docenti dell’Associazione Cuochi Avellinesi per ospiti de La Casa sulla Roccia e dell’Associazione Aprea. Si è puntato alla creazione di una figura professionale polivalente spendibile nel mondo della ristorazione, con lezioni teoriche e pratiche, divise in moduli, della durata complessiva di 120 ore. Oggi pomeriggio, al termine degli esami teorico-pratici, presso la sede di La Casa sulla Roccia sono stati consegnati gli attestati finali ai partecipanti al corso, consegna da parte del presidente Luigi Vitiello.