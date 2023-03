Monteforte: Infanzia Felice, Comune e istituto “Aurigemma” in prima linea. Amministrazione e scuola fanno rete e danno vita ad un nuovo laboratorio ludico educativo dedicato alla clownterapia e alla terapia del sorriso, realizzato dall’associazione “Monteforte Comicità”. Al corso parteciperanno gli alunni di alcune classi IV e V dei plessi scolastici dell’istituto comprensivo “Aurigemma” guidato dalla dirigente scolastica Filomena Colella.

Il corso laboratoriale comincerà lunedì 3 aprile e terminerà il 1 giugno, e dovrebbe prevedere – si legge in una nota – anche una “trasferta” presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Moscati di Avellino, con modalità e tempi che lo stesso personale sanitario comunicherà. Il 26 maggio, in occasione di questa uscita, i giovanissimi attori che hanno aderito alla progettualità realizzeranno uno spettacolo per i piccoli in degenza. In quella stessa circostanza, l’associazione “Amici della Biblioteca” donerà ai bambini della pediatria una serie di libri e volumi per ragazzi.

Grande soddisfazione ha espresso il sindaco, Costantino Giordano: «Una progettualità straordinaria che mi riempie di gioia, sia per l’obiettivo nobile e ambizioso che per la partecipazione di tanti, piccoli attori e attrici. Ringrazio tutta l’equipe del Moscati e in particolar modo l’equipe del reparto di Pediatria che, come sempre, ha accolto con grande entusiasmo la nostra iniziativa. Attendiamo con ansia il placet ufficiale nel rispetto delle regole anti covid e di sicurezza per i pazienti.»

Promotrice del laboratorio è stata l’assessore alle Politiche Sociali, Giulia Valentino: «Come ogni anno, abbiamo voluto manifestare la nostra vicinanza ai piccoli in degenza al Moscati attraverso gesti concreti e tangibili. Siamo convinti che la partecipazione e la condivisione di momenti felici siano, in questo senso, terapeutici. Crediamo fortemente nella progettualità di Infanzia Felice e nella terapia del sorriso. Ringrazio infinitamente il Maestro Maurizio Merolla e tutta la compagnia teatrale di Monteforte Comicità. Grazie anche alla Dirigente Scolastica Filomena Colella e al corpo docente che ha creduto, insieme alla Preside, nel nostro progetto».

Il Consigliere delegato alle associazioni, Angelo Damiano: «Siamo consapevoli della straordinarietà dell’iniziativa e del grande lavoro che c’è dietro. Ringrazio l’Associazione Monteforte Comicità, il Maestro Merolla e Amici della Biblioteca per il solito, instancabile impegno.»