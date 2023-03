Beccato con 107 grammi di cocaina, la Mobile arresta un 41enne di Avellino incensurato, in flagranza di reato. La polizia si è messa in moto dopo una segnalazione di un traffico di ingenti quantitativi di droga importati in città dalla provincia di Salerno,

Gli agenti hanno attivato mirate attività investigative e di controllo del territorio, anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza stradali che hanno consentito di individuare l’auto, una Fiat Punto, con alla guida il 41enne.

La perquisizione sul posto, estesa anche al veicolo, ha permesso agli agenti di rinvenire e sequestrare ben 107 grammi di cocaina, verosimilmente destinata al mercato avellinese. Il Pm di turno ha disposto che il soggetto fosse collocato agli arresti domiciliari.