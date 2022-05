FOTO/ Carabinieri Forestale “Campania”, encomio per due militari in servizio a Bagnoli Irpino

A Napoli, presso la sede del Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”, il Comandante, Generale di Brigata Ciro Lungo, nel corso della Cerimonia di consegna dei riconoscimenti per merito ai Carabinieri Forestali in servizio nella regione Campania che si sono particolarmente distinti in attività di servizio, ha consegnato l’attestato di attribuzione dell’ “Encomio Semplice” al Maresciallo Ordinario Giuseppe Aulisa e al Vice Brigadiere Donato Sansone, rispettivamente Comandante e addetto della Stazione Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino con la seguente motivazione: “Comandante/Addetto Stazione Carabinieri Forestale, dando prova di straordinaria abnegazione ed elevato senso del dovere nonché di generoso altruismo e profonda conoscenza del territorio, nonostante le avverse condizioni metereologiche che esponevano a rischio la propria incolumità, si adoperava senza risparmio per riuscire a localizzare e a prestare soccorso a cinque persone rimaste bloccate in due distinte autovetture ed in seria difficoltà a causa delle abbondanti nevicate che colpivano l’Italia centro meridionale, evitando agli stessi conseguenze più gravi- Provincia di Avellino, 24 febbraio 2019”.

Al sentito plauso del Comandante della Regione Carabinieri Forestale tributato ai predetti militari si è associato anche quello del Ten. Colonnello Massimo Michele Pace del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, presente alla cerimonia.