A Grottolella il primo corso “Manovre salvavita per tutti”

Si è svolto oggi nella sala consiliare del comune di Grottolella il primo corso manovre di disostruzione delle vie aeree dal titolo “MANOVRE SALVAVITA PER TUTTI”.

Il corso è stato organizzato dalla associazione “L’albero del cuore” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Grottolella. La lezione informativa e quella pratica è stata tenuta dal dottor Molinario e dalle sue brave collaboratrici a cui vanno i sinceri ringraziamenti dell’amministrazione comunale per la bellissima iniziativa. L’amministratore comunale ringrazia anche la dottoressa Anna Pellecchia.

“Ringraziamo di vero cuore le 19 persone che hanno partecipato al corso e che hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento di oggi. Infine, come ricordato a margine dell’incontro, è intenzione di questa amministrazione tutta dare un seguito concreto alla giornata odierna, nelle prossime settimane e per tutta l’estate ci saranno altre iniziative in materia socio sanitaria sul nostro territorio”: dichiarano in una nota gli amministratori del comune di Grottolella.