FOTO / Cannabis legale e condizioni delle carceri: Più Europa riparte da Avellino

Liberalizzazione della cannabis, diritti civili e condizioni delle carceri: Più Europa riparte dal Avellino, soprattutto per ciò che riguarda le strutture penitenziarie. E’ prossima, infatti, una visita ispettiva del consigliere regionale Luigi Cirillo, accompagnato dal deputato Magi e da altri esponenti del partito locale, presso l’istituto di pena del capoluogo irpino.

La questione sarà poi portata all’attenzione del Parlamento. E’ arrivato il momento, insomma, di concentrarsi molto di più e meglio, sulle condizioni di vita dei detenuti, dopo i recenti sucidi avvenuti, l’ultimo dei quali proprio ad Ariano Irpino. Il deputato e presidente nazionale di Più Europa, Riccardo Magi, ha presentato le sette proposte di legge per andare avanti su diritti e libertà.

Quelle su cannabis legale, voto ai fuorisede, eutanasia legale, matrimonio egualitario e riconoscimento dei figli per coppie LGBTQ+, codici identificativi per la polizia, adozioni per single e per coppie gay, abolizione della legge Bossi-Fini sull’immigrazione.

“Sono temi che non vanno abbandonati”, sottolinea Magi. “Se le opposizioni saranno con noi, ne potremo discutere in Parlamento. Occhio, perché sono argomenti che riguardano la vita di milioni di cittadini”.

Una delle proposte di legge riguarda ancor più da vicino la Campania, ovvero la liberalizzazione della cannabis, visto che sulla droga la camorra ci “lucra” in modo cospicuo. “La liberalizzazione della cannabis è una proposta di governo, non è una provocazione, ce lo raccontano quei Paesi come gli Stati Uniti, 21 Stati in America hanno legalizzato, ma anche il Canada. La Germania sta per approvare una riforma di legalizzazione, sarà la prima ad approvare questo provvedimento in Europa”.

“Vogliono spingere tutti a fumarsi le canne? Non credo, ma è un modo efficace per contrastare il mercato illegale e gli interessi della mafia. Negli Stati Uniti ci sono 330mila nuovi posti di lavoro regolari di addetti alla cannabis legale, più addetti alla cannabis legale che dentisti”.

Tra gli intervenuti, il coordinatore e il presidente di Più Europa Avellino Alfonso Maria Gallo e Francesco Sodano, il coordinatore di Più Europa Benevento Paolo Cavallo; Bruno Gambardella, componente della segreteria e della direzione nazionale.

C’era anche Luigi Cirillo, consigliere regionale Più Europa. La sua attenzione è rivolta, principalmente, al tema delle carceri. “Siamo molto attenti alle condizioni dei detenuti e a quelle della polizia penitenziaria. In Campania è poi molto sentito il tema della sanità negli istituti di pena. Andremo in tutti i penitenziari della regione e partiremo non da quelli più grandi, come Poggioreale, ma da quello di Avellino. Faremo un lavoro importante e lo porteremo all’attenzione del Parlamento”.

