“Il vero pericolo per le imprese è un nuovo lockdown. Per questo siamo d’accordo sul vaccino obbligatorio per gli over 50 perchè vanno protette categorie più a rischio, ma servono anche dei ristori per le attività colpite da queste nuove misure”.

Lo ha detto in un’intervista a la Stampa il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa.